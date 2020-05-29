Futbol kaldığı yerden

Futbol Federasyonu (TFF) dün toplanarak nihai kararlarını açıkladı. TFF kulüplerle mutabık kaldıkları şekilde Süper Lig'in 12 Haziran, 1. Lig'in 19 Haziran'da başlamasına 2. Lig 3. Lig ve BAL liglerinin ise 18 Temmuz'da başlanmasına onay verip kararı UEFA'ya iletti. Ligin kaldığı yerden seyircisiz aynı statüyle oynanmasına karar veren TFF yönetimi, kulüplerden gelen taleplerle ilgili verdikleri kararları da açıkladı.

DÜŞME KALDIRILMAYACAK

Toplantıda düşmenin bu sezon için kaldırılmasını ve yeni sezonda ligin 21 takımla oynanmasını isteyen Rizespor, Ankaragücü, Kayseri, Kasımpaşa, Konya, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'un teklifleri ise reddedildi. Federasyon, IFAB'ın benimsediği Almanya'nın uyguladığı kalan maçlarda 5 oyuncu değişikliği ile ilgili düzenlemenin de bu süreçte hayata geçirileceğini bildirdi.

BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANIR

Düşmenin kaldırılmasının futbola büyük sorunlar getireceğini belirten TFF, "Düşmenin kalkması devam edecek ligde şampiyonluk ve Avrupa yarışını etkiler ve sıkıntılara neden olur. Ayrıca ligin 21 takımla oynaması ile maç takvimi genişler ve bu durum 2021 Avrupa Şampiyonası Finalleri takvimimizi de olumsuz yönde etkiler. Bir de Süper Lig'deki gelirlerin 21 takıma bölünmesi adeletsizlik oluşturur" denildi.



THY'DEN FUTBOLA BÜYÜK DESTEK

Süper Lig'in tek şehirde veya tek bölgede oynanması talepleri kabul edilmedi. Daha önce İstanbul, Antalya, Karadeniz gibi bölgelerde oynanabileceği yönünde ortaya atılan fikirlere rağmen TFF, tüm takımların maçları kendi stadyumlarında oynaması kararını verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz THY ile anlaşılmıştır" denildi