İngiltere’de temas serbest

Premier Lig resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi. Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi Kovid-19 testinden geçirildi. Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.