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Haberler Spor Aydoğdu harekatı

Aydoğdu harekatı

Aydoğdu harekatı
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Göztepe yönetimi, Başakşehir'den kiralık olarak sezon başında alınan Soner Aydoğdu için harekat başlattı. Teknik heyetin bonservisinin alınmasını istediği orta saha oyuncusu için yönetim, ilk görüşmelerde Başakşehir kulübünden olumsuz yanıt almıştı. Göztepe'de iyi bir performans sergileyen Soner için yönetim, şu an Başakşehir'i çalıştıran eski teknik direktörü Okan Buruk ile temasa geçti.

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Buruk'tan Soner'in Göztepe'ye transferi için kolaylık göstermesini isteyen yönetim, futbolcunun transferinde bu kez olumlu sonuç almayı ümit ediyor. Soner, bu sezon ligde 26 maçın 23'ünde forma giyerken 3 gol atıp, 8 asistlik bir performans sergiledi.

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