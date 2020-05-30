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’de hedef kaleci Bednarek

Denizli’de hedef kaleci Bednarek
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Süper Lig'de dış transfer çalışmalarına da başlayan Denizlispor'da yönetim alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı Adam Stackhowiak'ın yerine kaleye alternatif ismi buldu. Yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan yeşil-siyahlıların Hollanda'da Eredivisie ekibi Heerenveen'de görev yapan 27 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Filip Bednarek'i gündemine aldı. Bednarek, Hollanda'da daha önce Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta forma giyerken futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin transferi gerçekleştirme ihtimalini artırıyor. Polonyalı eldiven, Heerenveen formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkarken kalesinde 25 gol gördü.

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