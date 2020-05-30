Fener’de iki aday

Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon Euro ya da üzerinde bir rakam karşılığında Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile yollarını ayırma planlarını yaparken golcü oyuncunun yerini doldurmak için de araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarda iki isim öne çıkmış durumda. Bu isimlerden biri Norwich City forması giyen Teemu Pukki. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşerse Finlandiyalı oyuncu ile yolların ayrılma ihtimali kuvvetlenecek. 2022 yılına kadar sözleşmesi süren oyuncunun kiralık olarak transferi de gündemde. Bir diğer adayın ise Celta Vigo kulübünde kiralık olarak görev alan Fedor Smolov olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bonservisi L.Moskova'da olan oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Smolov ligin ilk yarısında L.Moskova'da görev yapan oyuncu Rus ekibinde 14 maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Daha sonra Celta Vigo'ya geçiş yapan yıldız isim burada da 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.