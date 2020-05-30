Göz-Göz terleyecek

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada ciddi bir gelirden olan Göztepe'de yönetim, gelecek sezonu 'Feda yılı' ilan etmiş, futbolcuların yıllık ücretlerinde indirime gitme kararı almıştı. Bu doğrultuda futbolculara yıllık ücretlerinde yüzde 50 ila yüzde 25 arasında indirimler uygulamak isteyen Göz-Göz yönetimi 4 yıldız oyuncudan ret cevabı aldı.

YÖNETİCİLER ÇÖZÜM ARIYOR

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmeleri sona erecek olan Portekizli file bekçisi Beto Pimparel, savunma oyuncusu Cristian Titi, orta saha oyuncuları Andre Castro ve Stefano Napoleoni indirime sıcak bakmıyor. Transfer tekliflerinin yağdığı 4 as oyuncu yönetime, "Fedekarlık yapamayız" cevabını verince görüşmeler tıkandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beto, Titi, Castro ve Napoleoni'yi ikna etmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, 2'si kiralık olmak üzere sözleşmesi bitecek toplam 15 oyuncuyla anlaşmanın yollarını arıyor.



İDEAL KADRODAKİ OYUNCULAR DA VAR

Ekonomik bunalım nedeniyle kadroyu bozmak istemeyen Göztepe'de Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun yanı sıra 11 oyuncunun daha sözleşmesi sona erecek. Sarı-kırmızılı ekipte, Başakşehir'den kiralanan Soner Aydoğdu ve Huesca'dan kiralık olarak alınan Serdar Gürler'in yanı sıra Atınç Nukan, Berkan Emir, Cameron Jerome, Deniz Kadah, Marcio Mossoro, Kerem Atakan, Leo Schwechlen, Serkan Bakan ve Wallace Reis'in sözleşmeleri sona erecek.



15 FUTBOLCU DEVAM EDİYOR

İç transferde terleyecek olan Göztepe'de 15 oyuncunun ise sözleşmesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, transferin gözdesi olan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın yanı sıra, Poko, Borges, Wilczek, Tripic, Gassama, Murat Paluli ile genç oyuncular Arda, Eren, Göktuğ, Metin, Ege, Hüseyin Bulut ve Yalçın Kayan'ın kontratları sürüyor.