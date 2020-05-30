G.Saray’a yeşil ışık

Bir yandan 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren bir yandan da transfer çalışmalarında arayışlarını devam ettiren G.Saray'a Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan taraftarları heyecanlandıracak bir mesaj geldi. Milli futbolcu sosyal medya aracılığı ile soruları yanıtlarken G.Saraylı olduğunu yineledi ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu G.Saray'ın da çok istediği bilinirken konuyla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla bekleniyor.

TRANSFER MESAJI

Cim Bom'un oyuncunun mukavelesi sona erer ermez harekete geçeceği konuşulurken bu transferin daha önce gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. Hakan, sosyal medyada bir kullanıcının "Hakan, G.Saray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak" paylaşımını beğenmiş milli futbolcunun bu hareketi transfer mesajı olarak yorumlanmıştı.



23 MAÇTA 3 GOL

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 23 maça çıktı ve bu süreçte 3 kez rakip fileleri sarstı. 1897 dakika sahada kalan oyuncu Verona maçında bir asist yapmıştı. Son üç sezondur İtalyan ekibinde görev alan başarılı isim daha önce de 3 sezon Bayer Leverkusen'de görev almıştı.



MİLLİ FORMAYI 47 KEZ GİYDİ

Hakan Çalhanoğlu, 47 kez A Milli Takım formasını giyerken bu süreçte 10 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 299 maçta mücadele eden 26 yaşındaki yıldız toplamda ise 70 kez gol atmayı başardı. 2 kırmızı kart gören oyuncu bu süreçte 35 kez de sarı kartla cezalandırıldı.