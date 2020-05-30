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Haberler Spor İzmir’e hücum

’e hücum

, G.Saray, F.Bahçe, , G.Birliği, ve , Altınordu’dan Ravil ile Burak, Altay’dan Cenk, Menemen’den Selmani, Karşıyaka’dan Doğukan, Buca’dan Barış’ın peşinde.

İzmir’e hücum
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Türk futboluna sayısız yıldızlar kazandıran İzmir ekipleri, yeni sezon öncesi kadrolarını gençleştirmeye çalışan Süper Lig takımlarının hücumuna uğradı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Alanyaspor, İzmir ekiplerinin gelecek vadeden futbolcularına kanca attı. Altınordu'nun milli stoperi Ravil Tagir, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce ve Yusuf Yalçın Arslan'a Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bir başka İstanbul temsilcisi Başakşehir de resmen talip oldu.

CENK TRABZON YOLCUSU
Altay'ın vitrine çıkardığı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Siyah-beyazlı ekibin 17 yaşındaki golcüsü Kazım Karataş ile de G.Saray yakından ilgileniyor. Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani ve 19 yaşındaki Murat Elkatmış da Süper Lig ekiplerini radarında. Beşiktaş ve Alanyaspor Selmani'yi listeye alırken, Murat Elkatmış'ı da Başakşehir ile Gençlerbirliği istiyor.

BONSERVİSLERİ BELİRLENECEK
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Alanyaspor'un gündeminde olan yıldız futbolcular Ravil Tagir, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce ve Yusuf Yalçın Arslan için Altınordu yönetimi bonservis bedeli belirleyecek. Altay yönetimi Cenk Özkaçar ve Kazım Karataş, Ekol Göz Menemenspor, Arnavut kaleci Selmani ve 19 yaşındaki Murat Elkatmış, Karşıyaka Doğukan İnci, 1928 Bucaspor da Barış Sungur için bonservis bedeli belirleyecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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