Kara Kartal’a Kongolu golcü

Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü arayışında olan Beşiktaş ile ilgili dün bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Almanya 2. Lig ekiplerinden Bochum formasını terleten 23 yaşındaki Kongolu golcü Silvere Ganvoula için devreye girdiği öne sürüldü. Ajax, Schalke, Mainz ve Düsseldorf'un da radarında olan Silvere Ganvoula için harekete geçen Beşiktaş, kısa süre içerisinde Alman ekibinin kapısını çalacak. Bu sezon 26 karşılaşmada 13 gol atıp 5 asist yaparak birçok takımın transfer listesine dahil ettiği yıldız isim hava hakimiyeti ile de dikkat çekiyor. Son iki sezondur Bochum formasını terleten oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun bitiminde sona erecek.

KALMASI ZOR

Football 365'te yer alan iddiada Bochum'un sezon başında 400 bin Euro'ya Anderlecht'ten transfer ettiği oyuncuyu kadrosunda tutamayacağı belirtildi. Siyah beyazlı ekibin Sırbistan takımlarında Partizan'da top koşturan Nijeryalı Umar Sadiq'i yakın takibe aldı. Oyuncu bu sezon ligde 11 gol 11 asist ile boy gösterdi.