  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kara Kartal’a Kongolu golcü

Kara Kartal’a Kongolu golcü

’ın 2. Lig ekiplerinden Bochum formasını terleten 23 yaşındaki Ganvoula için devrede olduğu öğrenildi.

Kara Kartal’a Kongolu golcü
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü arayışında olan Beşiktaş ile ilgili dün bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Almanya 2. Lig ekiplerinden Bochum formasını terleten 23 yaşındaki Kongolu golcü Silvere Ganvoula için devreye girdiği öne sürüldü. Ajax, Schalke, Mainz ve Düsseldorf'un da radarında olan Silvere Ganvoula için harekete geçen Beşiktaş, kısa süre içerisinde Alman ekibinin kapısını çalacak. Bu sezon 26 karşılaşmada 13 gol atıp 5 asist yaparak birçok takımın transfer listesine dahil ettiği yıldız isim hava hakimiyeti ile de dikkat çekiyor. Son iki sezondur Bochum formasını terleten oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun bitiminde sona erecek.

KALMASI ZOR
Football 365'te yer alan iddiada Bochum'un sezon başında 400 bin Euro'ya Anderlecht'ten transfer ettiği oyuncuyu kadrosunda tutamayacağı belirtildi. Siyah beyazlı ekibin Sırbistan takımlarında Partizan'da top koşturan Nijeryalı Umar Sadiq'i yakın takibe aldı. Oyuncu bu sezon ligde 11 gol 11 asist ile boy gösterdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’a Kongolu golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA