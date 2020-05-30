Kesintisiz futbol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün yaptığı toplantı sonrası liglerin 12 Haziran'da başlamasına, küme düşmenin kaldırılmamasına, 8 maçlık süreçte 5'er oyuncu değişikliğine, kupa yarı final maçlarının 16-18 Haziran'da oynanmasına karar verirken, maçlardaki son önlemler paketini de bugün güncelleyip kulüplere gönderecek. 12 Haziran'da başlayacak futbol heyecanı lig ve kupa maçlarıyla 22 Haziran'a kadar aralıksız sürecek. Futbolseverler bu sürede maçlara doyacak. 12 Haziran'da başlayacak ligde 10 günün sadece birinde maç oynanmayacak. TFF, lig maçlarının yanında Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının tarihlerini de açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kupa maçları 16 ve 18 Haziran tarihlerinde oynanacak. böylece 12 Haziran ile 22 Haziran arasında her gün maç oynanacak. Kulüpler açıklanan tarihlere göre hazırlıklarını sürdürürken, statların dezenfekte edilmesi çalışmaları da başladı.





FİNAL OLİMPİYAT'TA

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı. Buna göre 16 Haziran'da Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. 18 Haziran'da ise Alanyaspor ilk müsabakada 1-0 yendiği Antalyaspor'u ağırlayacak. TFF, daha sonra finalistlerin hangi tarihte karşılaşacağını açıklayacak. Kupa finali İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.