Koşukavak ve Eroğlu da gözde

Süper Lig ekipleri, genç futbolcuların yanı sıra İzmirli teknik adamların da peşine düştü. F.Bahçe'de yönetim, Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak'a da futbol koordinatörlüğü görevi için resmi teklifte bulundu. Taraflar arasında görüşme yapılırken, anlaşma sezon sonuna kalmıştı.

HÜSEYİN EROĞLU'NA BÜYÜK İLGİ

Altınordu ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Genç teknik adam Hüseyin Eroğlu'na ayrıca Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Malatyaspor, Ankaragücü ve Gazişehir Futbol Kulübü de talip olmuştu.