Menemen'in sigortası

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Nijerya'nın Plateau United takımından kadrosuna kattığı Sikiru Olatunbosun bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Ülkesi dışında ilk kez farklı bir takımda oynayan 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kurmaylardan tam not aldı. Sağ kanat, forvet ve orta sahada görev yapan futbolcu, bu sezon İzmir ekibinde oynadığı 15 lig maçında 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 asist de yaptı. Sikiru'nun her geçen gün yeteneklerinin üzerine koyarak büyük yol kat ettiğini belirten Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Başkanı Recep Ersoy, "Sikiru ilk geldiğinde biraz uyum sorunu yaşadı. Ancak zamanla bunu aştı. Çok kaliteli bir futbolcu. Ondan umutluyuz" dedi.

NİJERYALI İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Sikiru Olatunbosun'dan ligin kalan bölümünde de yararlanacaklarını ifade ederek, "İyi bir çıkış yakaladı. İnşallah takıma daha büyük katkılar sağlar" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ