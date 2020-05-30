  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemen'in sigortası

Menemen'in sigortası

Nijeryalı oyuncu Sikiru, oynadığı 15 maçta iyi performans sergiledi. Sağ kanat, forvet ve orta sahada görev yapan yıldız takımının sigortası oldu.

Menemen'in sigortası
Giriş Tarihi: 30.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Nijerya'nın Plateau United takımından kadrosuna kattığı Sikiru Olatunbosun bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Ülkesi dışında ilk kez farklı bir takımda oynayan 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kurmaylardan tam not aldı. Sağ kanat, forvet ve orta sahada görev yapan futbolcu, bu sezon İzmir ekibinde oynadığı 15 lig maçında 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 asist de yaptı. Sikiru'nun her geçen gün yeteneklerinin üzerine koyarak büyük yol kat ettiğini belirten Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Başkanı Recep Ersoy, "Sikiru ilk geldiğinde biraz uyum sorunu yaşadı. Ancak zamanla bunu aştı. Çok kaliteli bir futbolcu. Ondan umutluyuz" dedi.

NİJERYALI İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI
Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Sikiru Olatunbosun'dan ligin kalan bölümünde de yararlanacaklarını ifade ederek, "İyi bir çıkış yakaladı. İnşallah takıma daha büyük katkılar sağlar" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen'in sigortası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA