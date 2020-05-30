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Menemensporlu futbolcuların testi negatif çıktı

Menemensporlu futbolculara yapılan testinin negatif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs'ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Menemensporlu futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

30.05.2020, 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,14:00

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımda futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara dördüncü kez Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs'ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımız antrenmanlarına planlandığı gibi bugün başlayacaktır. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA

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