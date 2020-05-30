Nihat Özdemir ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özde-mir, sol omzundaki tendon yır-tığı nedeniyle ameliyat oldu. Özdemir'in sağlık durumunun iyi oldu-ğu belirtildi. TFF'nin internet sitesin-den yayınlanan 'geçmiş olsun' mesajında " Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameli-yat geçirmiştir." ifadelerine yer verildi. Yapılan açıkla-ma, "Türkiye Futbol Federas-yonu Başkanı Sayın Nihat Özde-mir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağ-lık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz" denildi.