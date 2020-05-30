Test sonuçları yine negatif

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalarına hız veren Denizlispor'da takıma ikinci korona virüs testi yapıldı. Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid- 19 testi yapıldı. Test sonuçları kulübe bildirilecek, ve kamuoyuna açıklanacak.