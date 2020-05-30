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Tribünlerde yeni dönem

Tribünlerde yeni dönem
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Korona virüs arasının ardından tekrar başlayan Danimarka Ligi'nde taraftarları oyuna entegre etmek için özel bir uygulama yapıldı. Taraftarlar, tribünlere kurulan dijital ekranlar vasıtasıyla evlerinden canlı bağlantı yaparak takımlarını destekledi. 40 metreye 3 metrelik dev ekranlar üzerinden, taraftarlar Zoom programı aracılığıyla maçın coşkusunu yaşadı. Öte yandan kurulan ekran üzerindeki alanlar da taraftarlara parayla satıldı. 2 ayrı ekranda tarafsız seyirciler, 1 ekranda ise deplasman taraftarları yer aldı. Futbolcuların taraftarlarının sesini duyabildiğim sistemde, 20 kişilik ekip uygunsuz davranışlarda bulunan ve küfürlü söylemlere imza atan taraftarları denetleyerek aramadan uzaklaştırdı.

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