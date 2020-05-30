UEFA’dan şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının İstanbul'dan alınarak Almanya'ya verileceği iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının Almanya'da oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Bundesliga'nın sorunsuz başladığı ve devam ettiğini UEFA'ya ilettiği, 7-8 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçlarının dahi Almanya'da tarafsız bir sahaya oynanması yönünde talepte bulunduğu vurgulandı. UEFA'nın bu talepleri göz önünde bulundurduğu ancak henüz bir yanıt vermediği bildirildi.