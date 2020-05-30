Yabancı kuralı değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun Süper Lig'i 12 Haziran tarihinde başlatma kararıyla birlikte futbolda geleceğe yönelik hamleler şimdiden yapılmaya başladı. Liglerin başlamasının ardından futbol için de yeni normalin nasıl olacağı konusunda birçok senaryo yazılıp çizilirken, gündeme yeni bir iddia geldi. Gelecek sezon yabancı kontenjanın 14'ten 12'ye indirileceği konuşuluyor. Bu 12 futbolcudan 8'i sahada olurken, 2'si kulübede 2'si de tribünde olacak. TFF'nin asıl amacının ise kademeli olarak sahada 6, kulübede 2 olmak üzere 8 yabancı olduğu öğrenildi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar yabancı futbolcu konusunda hiçbir kriter uygulanmıyordu.

YAŞ SINIRI GETİRİLİYOR

Transfer TFF Yönetim Kurulu bu konuda da en azından bir yaş kriter getirme kararı aldı. Bundan sonra 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldı. Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüğü öğrenildi