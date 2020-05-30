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Yarışlar başlıyor

Korona virüsü salgını nedeniyle ara verilen at yarışları yarışları ile başlıyor. ’de ise ilk start ’da verilecek.

Yarışlar başlıyor
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Yarışseverlerin başlamasını dört gözle bekledikleri yarışların ilk startı 10 Haziran'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda verilecek. 20 Mart'ta korona virüs nedeniyle ara verilen yarışlar 82 gün sonra devam yarışlar sıkışık bir programla devam edecek. İlk gün gündüz İstanbul'da gece de Elazığ'da yarış yapılacak. 11 Haziran'da gündüz Ankara 75. Yıl, gece ise İzmir Şirinyar Hipodromları nal sesleriyle çınlayacak.

YENİ DÜZENLEME VAR
Yapılamayan kısa vade ve açık yarışların takviminde yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Her gün en az 8 çoğu zaman da 2 altılının müşterek bahislerde yer alabilmesini teminen 9 ve 10 koşulu programlar düzenlenecek. Araya rağmen idmanlarını aksatmayan atların formunu koruyabilmeleri için sabah karanlığında yapılan çalışmalara hız verildi.

İLK ETAPTA SEYİRCİSİZ
Türkiye Jokey Kulübü yarışlarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve korona virüs ile ilgili tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Türkiye Jokey Kulübü ayrıca yarışların ilk etapta seyircisiz olarak yapılacağını bildirdi.

ERGUN ONARIR

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