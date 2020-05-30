Y.Malatya’dan sonra Gaziantep FK’da sok

Yeni Malatyaspor Kulübü, yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 personelde korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Daha önce Covid-19 testi pozitif sonuçlanan bir personelimizin testi negatif sonuçlanmış, bir futbolcumuzun testi ise tekrar pozitife dönüşmüştür" denildi. Bu haberin ardından Gaziantep FK da, bir kulüp personelinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiş bir kişi de pozitif vakaya rastlanmıştır" denildi.