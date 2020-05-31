Adım adım Lazio’ya

İtalyan basını bir kez daha Serie A ekibinin F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için ısrarcı olduğunu yazdı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç için ısrarcı davranıyor. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre Lazio'nun Vedat Muriç aşkı yeniden alevlendi. Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismi takip eden Lazio, sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Muriç'i takip eden takımlar arasında Premier League ekibi Tottenham, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Championship ekibi West Bromwich Albion ve son olarak Fransa Ligi'nin flaş takımı Rennes var.



15 GOL 6 ASİST

Vedat Muriç için "20 milyon Euro'luk golcü" ifadeleri kullanılırken başarılı futbolcunun gelecek sezon Kanarya'da kalma ihtimali zayıf olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Vedat Muriç; bu sezon forma giydiği 28 karşılaşmada 15 gol ve 6 asist kaydetti. Bilindiği üzere oyuncunun yerine arayışta olan Fenerbahçe'nin Norwich City'den Teemu Pukki ve Celta Vigo'dan Fedor Smolov'a kanca attığı iddia edilmişti.