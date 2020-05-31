Aslan’a koşuyor

Galatasaray gelecek sezonun transfer bombasını patlatmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların listesine dahil ettiği İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin kulübü Brescia ile yollarını ayırmaya hazırlandığı Aslan'ın da bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öne sürüldü. Corriere dello Sport'un haberine göre Brescia Kulüp Başkanı Massimo Cellino ile Balotelli arasında yaşananlar ipleri koparttı. Balotelli, görüşme için tesislere gelirken kendisine yarım saat beklenmesi söylendiği öğrenildi, Cellino'nun görüşmek istemediği Balotelli'ye iletildi ve yıldız oyuncu tesisleri terk etti. Bu gelişmeyle birlikte artık Balotelli'nin Brescia'da devam etme ihtimali kalmazken sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Balotelli'nin hafta içi bir idmana hiçbir mazeret göstermeden gelmediği Cellino'nun da transferinin bir hata olduğunu ifade ettiği belirtilmişti. 29 yaşındaki golcü G.Saray dışında Vasco da Gama ile de anılırken futbolcunun hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor.

19 MAÇTA 5 GOL ATTI

Mario Balotelli bu sezon Brescia formasıyla 19 karşılaşmaya çıktı ve 5 kez gol sevinci yaşadı. 1411 dakika sahada kalan oyuncu Brescia öncesi ise Fransa'nın Marsilya takımında görev almıştı. Başarılı isim bu sezon 1 kırmızı 6 sarı kart gördü.