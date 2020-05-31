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Haberler Spor Başakşehir iki cephede iddialı

iki cephede iddialı

Başakşehir iki cephede iddialı
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından önce bireysel olarak sonra gruplar halinde kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren Başakşehir, önce ligde sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerini yakalamak için ter dökecek. Süper Lig'in ilk yarısının son 8 haftasındaki rakiplerine karşı 5 galibiyet alan 3 de beraberlik elde eden turuncu-lacivertli takım benzer bir performans sergileyerek şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor. Ligin ilk yarısında Alanyaspor ile berabere kalan, Ankaragücü'nü mağlup eden ve Galatasaray'ı evinde yenerek rakibinin uzun süreli galibiyet serisine son veren Başakşehir, kalan 8 sekiz haftada da benzer sonuçları alarak geçen sezonlarda çok yaklaştığı kupayı kaldırma özlemi içinde.
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