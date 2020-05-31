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Haberler Spor Beşiktaş’a kötü haber

’a kötü haber

Siyah-beyazlıların istediği Carrascal için kulübü yüksekten uçtu. Oyuncu için da devrede

Beşiktaş’a kötü haber
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşündüğü 10 numara Jorge Carrascal ile ilgili olumsuz haberler geldi. River Plate genç futbolcu için 20 milyon dolar talep ederken yıldız isim ile ilgili Fiorentina'nın da devreye girdiği bildirildi. 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun Fiorentina'ya transfer olmaya sıcak baktığı vurgulanırken siyah-beyazlıların orta sahaya takviye için yeni yol haritası merakla bekleniyor. 10 numara dışında her iki kanatta forma giyebilen Jorge Carrascal, İspanya ve Ukrayna'da oynadıktan sonra sene başında River Plate'e imza attı. Kolombiyalı genç yetenek bu yıl River Plate ile çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist kaydetti.

İDMANLAR SÜRÜYOR
Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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