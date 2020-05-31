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Haberler Spor D.Grup Sivas’ta Fernando şoku

D.Grup Sivas’ta şoku

D.Grup Sivas’ta Fernando şoku
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un başarılı Brezilyalı oyuncusu Fernando'nun antrenmanda sakatlanmasından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan kulüp doktoru Burak Ayyıldız "Oyuncumuz Fernando Andrade geçtiğimiz hafta yaptığımız akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele neticesinde sakatlandı. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz" dedi.
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