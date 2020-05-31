Fırtına’dan müthiş atak

Pereira ile yeniden anlaşma sağlayan Trabzonspor’da yönetim hücum bölgesi için geçen ismin Aboubakar olduğu öğrenildi

Yeni sezon kadro şekillendirmesine Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katarak giriş yapan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Rahmi'nin takım arkadaşı Ally Malle'nin transferi içinde takımı Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile anlaşan yönetim, bir kaç gün içeresinde resmi açıklamayı yapacak. Özellikle hücum bölgesinde forma giyen yıldız oyuncularına teklif yağan Karadeniz ekibi, bu oyuncuların ayrılmaları durumunda forvet hattına bir yıldız kazandırmak istiyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ta top koşturan şimdilerde Porto'da oynayan Aboubakar'a kanca attı.



JOAO PEREİRA TAKIMDA KALDI

BORDO-MAVİLİ ekibin Şampiyonlar Ligi biletini aldığı takdirde Kamerunlu yıldız futbolcu ile masaya oturacağı iddia edildi. JBu arada yönetim Joao Pereira ile yeniden anlaşma sağladı. Trabzonspor'a 2016-17 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan gelen 36 yaşındaki futbolcuyla dün sözleşme imzalandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu eşi ve çocuğu ile imza törenine katılan Portekizli yıldızın Trabzonspor'da kalmasına çok sevindiğini söyledi.