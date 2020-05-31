Göz-Göz’den yerli atağı

İç transferde sözleşmesi sona eren kaleci Beto, Titi, Napoleoni ve Castro’dan olumsuz yanıt alan İzmir ekibi Fenerbahçe’den Alper ve Tolgay, G.Saray’dan Şener ve Deportivo’dan Emre Çolak’ı listesine aldı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonunun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara hız veren Göztepe, iç transferde yaşadığı yabancı krizi nedeniyle rotasını yerli yıldızlara çevirdi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinin yönetimi, yıllık ücretlerinde indirim talep ettiği kaleci Beto Pimparel, savunmada Titi, orta alanda da Andre Castro ve Stefano Napoleoni'den olumsuz yanıt almıştı.



B PLANINI OLUŞTURDU

Sözleşmeleri sona eren futbolculardan 'Fedakarlık yapamayız' yanıtını alan yönetim, B planını yerli yıldızlarla oluşturmaya başladı. Yerli file bekçisi için arayışlara başlayan Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'dan sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı için girişimlerini kadrosuna katacak olan Göztepe, alternatif olarak da İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Emre Çolak'la da temaslarını sürdürüyor.



BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Göztepe'de 3. sezonunu tamamlamaya hazırlanan Portekizli eldiven Beto Pimparel'e yurtdışı ve Türkiye'den cazip teklifler var. Beto için daha önce formasını terlettiği Portekiz ekibi Sporting Lizbon 'Dön' çağrısı yaparken, Süper Lig'de de Beşiktaş'ın yoğun bir ilgisi var. Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine ilk aday olarak Beto'yu belirlerken, Göztepe yönetimi de taraftarın sevgilisi olan eldivenle arayı bulmak için çabalıyor.



■ BURAK HAKERLER