Hedef Gudelj

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, Portekiz 2. Lig ekibi V.Guimaraes’te oynayan sol beki listesine aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Arnavutluk'un ardından rotasını Portekiz'e çevirdi. İzmir ekibi, Portekiz'in 2. Lig takımlarından Vitoria Guimaraes'te forma giyen 22 yaşındaki sol bek Dragisa Gudelj'i transfer listesine aldı. Sırp asıllı Hollanda vatandaşı olan genç savunma oyuncusu Dragisa Gudelj, futbola Hollanda temsilcisi Breda'da başladı. Ardından uzun yıllar Ajax altyapısında top koşturdu ve FC Wohlen kulübünde de oynadı. Dragisa Gudelj, bu sezon Portekiz 2. Lig'inde forma giydiği 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncu kariyerinde oynadığı 47 mücadelede rakip fileleri 3 kez havalandırdı.



TRANSFERDE GÖZLER LALECİ'DE

22 yaşındaki sol bek Dragisa Gudelj ayrıca alt yaş kategorilerinde olmak üzere Sırbistan Milli Takım formasını da 3 kez giydi. Yönetim, teknik direktör Cenk Laleci'den gelecek rapor sonrası genç futbolcunun transfer için harekete geçiceği öğrenildi. Yönetimin listesinde birçok genç oyuncu da var. ■



GÖRKEM TÜRKYILMAZ