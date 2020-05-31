Horoz’da Onazi hamlesi

Yukatel Denizlispor'da yönetim, iç transfer hamlesine devam ediyor. Takımda sözleşmeleri sona eren yerli ve yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapmaya devam eden yeşil-siyahlı kurmaylar, Mustafa Yumlu'yla anlaşmıştı. Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'yla ikinci bir görüşme yapmaya hazırlanan Horoz'da, Nijeryalı Ogenyi Onazi'yle de yola devam kararı alındı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yabancı oyuncular Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba gibi isimlerle de görüşecek olan Denizlisporlu kurmaylar, "Denizli'de mutluyum" açıklaması yapan Onazi'yle yeni sezonda da yola devam etmek istiyor.



BAŞKAN İSTİYOR

Başkan Ali Çetin, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Ligler Temmuz'da bitecek. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalacak. Sıkışmamak için elimizi çabuk tutacağız. Sözleşmesi biten oyuncularımızla görüşüyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer listesi oluşturup kadromuza güç katmak için çalışacağız. Onazi devre arası geldi ama takıma uyum sağladı. Kalmasını istiyoruz" dedi.



Denizli'de ve Denizlispor'da mutlu olduğunu söyleyen Onazi devre arasında geldiği Horoz'da 6 lig ve 1 kupa maçında toplam 305 dakika oynadı.

PAMUKKALE TURUNA ÇIKTI

Yukatel Denizlispor'un devre arasında Trabzonspor'dan transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, Pamukkale'yi ziyaret eti. Korona virüs nedeniyle ziyarete kapalı olan Pamukkale'yi sadece alt bölgeden seyreden Onazi, kar beyazı travertenleri izlemekle yetendi. Pamukkale'de çektirdiği fotığrafları sosyal medya hesabında paylaşan Onazi'ye beğeni ve yorumlar peşi sıra geldi.



■ SEBAHATTİN ALP