G.Saray’ın Kadın Basketbol Takımı’nda oynayan 2.05’lik pivotu 21 yaşındaki A Milli Takım oyuncusu İspanyol ekiplerinden Barcelona’ya transfer oldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2.05'lik pivotu İnci Güçlü Barcelona'ya gitti. 5 sezondur İstanbul ekibinin kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı-kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan 21 yaşındaki İnci Güçlü, İspanyol temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. A Milli Kadın Basketbol forması da giyen genç pivot, 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında İstanbul ekibi Galatasaray'a transfer oldu.



UZUN SÜRE OYNAYACAĞIM

BU sezon 16 sayı, 14 ribaund, 2.6 blok ortalamasıyla oynayan İnci Güçlü, kariyerine Avrupa'nın devinde devam edecek. Galatasaray'da oynadığı 5 sezonda büyük tecrübeler kazandığını belirten İnci Güçlü, "Ülkemi Avrupa'da temsil edeceğimden dolayı çok mutluyum. Uzun süre Barcelona'da oynamak istiyorum. Yeni hedeflere yelken açacağım. Öncelikle bana destek veren Galatasaray yönetimine, arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ederim. Başarılarımın devamı gelecek "diye konuştu.