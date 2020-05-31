KSK’de Tolungüç taraftarlarını övdü

Karşıyaka'da hazırlıklar 8 Haziran'da yeniden başlayacak. Teknik direktörü Soner Tolungüç, hedeflerine ulaşmak için çok çalışacaklarını belirtti. Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağını ve bundan en çok büyük camiaların etkileneceğini ifade eden Tolungüç, "Karşıyaka'nın büyüklüğü et ile tırnak gibi olan taraftarı sayesindedir. Maçlar seyircisiz ama onların desteğini yüreğimizde hissediyoruz" dedi.



TİŞÖRT TASARIM YARIŞMASI YAPILDI

Futbol, basketbol ve voleybolda yeni sezon sloganını, "Karşıyaka Spor Kulübüdür!" olarak belirleyen Karşıyaka yönetimi, taraftarlar için tişört tasarım yarışması düzenledi. Yönetim tarafından belirlenecek 8 tasarım kulübün sosyal medya sayfalarında oylamaya sunulacak.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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