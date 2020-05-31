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Haberler Spor Luyindama’ya Ada kancası

Luyindama’ya Ada kancası

Luyindama’ya Ada kancası
Giriş Tarihi: 31.5.2020
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Galatasaray'dan Christian Luyindama'yı transfer etmek istiyor. Foot RDC'nin haberine göre Everton'ın yaz transfer dönemindeki ilk hedeflerinden biri Christian Luyindama olacak. Carlo Ancelotti'nin savunma için Luyindama transferini yeterli gördüğü ve kesinlikle bu transferin bitirilmesini istediği aktarıldı. Süper Lig'in kalan maçları öncesi antrenmanlara başlayan Luyindama için Galatasaray'ın Everton'dan 15 milyon Euro isteyeceği vurgulandı. Everton'ın Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif vermeye hazır olduğu öne sürüldü. Aslan Luyindama ile yolların ayrılması halinde bu bölgeye bir takviye yapacak.
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