Stackhowiak gerçeği

Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak'ın ayrılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Başkan Ali Çetin, Stackhowiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmeden önce kendilerinden maaşının iki katı ücret ile yeni bir sözleşme talebinde bulunduğunu, yönetim bunu reddedince Polonyalı'nın takımdan ayrıldığını söyledi. Çetin, "Adam Stackhowiak'a 27 bin 500 Euro borcumuz vardı. Kendisi bize yanlış bir yaklaşımda bulundu. Üzerimizde yaptırım uygulamak istedi. Yıllık 300 bin Euro'ya oynuyordu. Önümüzdeki sezon için 600 bin Euro'luk yeni bir sözleşme talep etti. Biz de kabul etmedik. Yolda adam satanlar gitti. Kimse Denizlispor'dan büyük değil. Gidenin yolu açık olsun" dedi.

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