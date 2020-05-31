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Haberler Spor Süper Lig’e virüs ayarı

’e virüs ayarı

Ek iki oyuncu değişikliği ancak devre arasında yapılabilecek. Tokalaşmak ve sarılmak da yasak

Süper Lig’e virüs ayarı
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig'in başlama tarihi olarak işaret ettiği 12 Haziran'ı kesinleştirmişti. TFF, müsabakaların nasıl oynanacağına dair düzenlenen yeni talimatı açıkladı. Statta tuvaletler, soyunma odaları, basın odaları ve sporcuların bulunduğu alanlarda üst düzey hijyen sağlanacak. Sahada sadece 6 top toplayıcı olacak. Seremonide tokalaşma ve sarılma yapılmayacak. Maçtan önce takım fotoğrafı çekilmeyecek. Sahadakiler dışında görevli herkes maske takacak.

BEŞ DEĞİŞİKLİKTEKİ DETAY
Yedek kulübelerinde 3'şer koltuk boş bırakılıp oturulacak, giriş çıkışlar 4. hakemin kontrolünde yapılacak. Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine ve stada giren herkese en az iki gün önceden test uygulanacak. Oyundan çıkan maske takacak, müsabaka sırasında en fazla üç değişiklik yapılacak, diğer değişiklikler devre arasında gerçekleşecek.
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