10’u istiyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da yönetim, gelecek sezonun kadrosuna genç oyuncular katmak için yüzünü Almanya'ya çevirdi. Kırmızı-lacivertlilerin listesinde Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve Almanya temsilcinin rezerv takımında forma giyen genç yıldz adayı 20 yaşındaki 10 numara Emre Sabri Aydinel'in olduğu öğrenildi.

EMRE İLE GÖRÜŞECEKLER

Alman ekibinde 51 karşılaşmada forma giyen Emre Sabri Aydinel, 35 kez rakip fileleri havalandırdı ve 17 golün pasını verdi. On numara pozisyonunda görev yapan Emre Sabri Aydinel, kariyerinde sahaya çıktığı 106 müsabakada forma giydi. Gurbetçi oyuncu bu süreçte 55 gol atarken 17 asist yaptı. Alman ekibiyle UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde de 10 maçta sahaya çıkan Aydinel, 2 gol attı. Aydinel U18 ve U19 olmak üzere Türkiye Milli Takımı'nda da 7 kez oynadı. Kırmızı-lacivertlilerin başarılı hücum oyuncusunu kadroya katmak için Alman temsilcisiyle temasa geçmesi bekliyor.



DEĞERİ 380 BİN TL

Altınordu'nun Borussia Dortmund'tan almak istediği 20 yaşındaki oyuncu, Emre Sabri Aydinel'in transfermarkt verilerine göre piyasa değerinin 50 bin Euro yani 380 bin TL olduğu belirtildi. 2015 yılında Alman ekibinin alt yapısında futbola başlayan genç futbolcu, 2016 yılında da Alman U17 Milli Takımı'nın formasını giydi. Emre Sabri Aydinel, kariyerinde toplam 106 karşılaşmada oynadı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ