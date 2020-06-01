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Altay’da golcü Paixao yeni rekor peşinde

Altay’da golcü Paixao yeni rekor peşinde
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Altay'ın Portekizli forveti Paxiao yeni bir rekorun peşinde. Geçen sezon attığı 29 golle TFF 1. Lig'de en fazla gol atarak gol kralı olan yıldız oyuncu, bu sezon da attığı 17 golle krallıkta zirvede yer alıyor. TFF 1. Lig'de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste Adana Demirspor formasıyla Pote gol kralı olurken, Paxiao ligin geri kalan 6 maçta krallığı kaptırmadığı taktirde Pote'nin rekoruna ortak olacak. Paixao'yu 9'ar golle A.Demir'den Mehmet Akyüz ve Giresun'dan Rusescu takip ediyor.

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