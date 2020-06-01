Başkan Çebi içini döktü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camiaya sesleniş konuşması yaparak kulübün içinde olduğu son durumu anlattı. En büyük sorunun borç olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, şu anda 3.3 milyar TL olan borcun mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL'yi bulacağını hatta aşacağını açıkladı.Fikret Orman yönetiminin yapmış olduğu ağır sözleşmelerden ve cezalardan bahseden başkan Çebi, kaynaklar yaratmaya çalıştıklarının altını çizdi.

GELİRLER UÇTU

Salgınının 2,5 aylık süreçte siyah-beyazlı İstanbul kulübünü 166 milyon liralık gelirden mahrum ettiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı, Ahmet Nur Çebi" 143 adet dava devraldık. Bunların yirmi dört tanesi maalesef üyelerimizle ilgili açılmış davalardır. Yüz doksan dava devam ederken ayrıca iki yüz yirmi beş icra takibi olduğunu belirtmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri altmış bir hacizle mücadele ettiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. Pandemi sebebiyle ertelenen yardım kampanyasının yakın bir süreçte başlatılacağını belirten Başkan Çebi, yeni ve nostaljik sponsorun da müjdesini verdi.