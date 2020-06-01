Bayern fırtınası

Bayern Münih, ligin 29. haftasında evinde konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 5-0'lık skorla geçti ve puanını 67'ye çıkardı. Bavyera ekibinin gollerini 15. dakikada Zanka (KK), 29'da Pavard, 43 ve 50'de Lewondowski ve 52'de Davies kaydetti. Ligde lider olan Bayern Münih bu skorla puanını 67'ye çıkarırken, Alman ekibi 29 haftada ulaştığı 86 gol sayısıyla da rekor kırdı.

GOL SAYISINI 43'E YÜKSELTTİ

Düsselforf ise mücadele sonunda 27 puanla 16.sırada kaldı. Konuk Düsseldorf'ta milli oyuncu Kenan Karaman mücadeleye 11'de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı. Lewandowski, 5-0'lık galibiyete 2 golle katkıda bulunurken, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 43'e yükselterek 'en çok gol attığı sezon' rekorunu egale etti. 31 yaşındaki santrfor, daha önce 2016-17 sezonunda toplam 43 kez rakip fileleri havalandırmıştı.