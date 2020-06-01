  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor David Luiz Benfica yolcusu

Benfica yolcusu

David Luiz Benfica yolcusu
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de eleştirilen David Luiz, hayallerine kavuşarak eski takımı Benfica'ya dönebilir. Konuya ilişkin Record'a konuşan David Luiz, "Geri dönüş hakkında Vieira ile zaten konuştum. Hayalim kariyerimi Benfica'da sonlandırmak. Başkan Vieira'nın izin vermesi durumunda kariyerimin en güzel dönemlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. Arsenal'in eski savunmacılarından Martin Keown da bu yaz savunmadaki seçeneklerini değiştirmesi gereken Mikel Arteta'nın, David Luiz ile yollarını ayırmasının doğru olacağını belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

David Luiz Benfica yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA