David Luiz Benfica yolcusu

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de eleştirilen David Luiz, hayallerine kavuşarak eski takımı Benfica'ya dönebilir. Konuya ilişkin Record'a konuşan David Luiz, "Geri dönüş hakkında Vieira ile zaten konuştum. Hayalim kariyerimi Benfica'da sonlandırmak. Başkan Vieira'nın izin vermesi durumunda kariyerimin en güzel dönemlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. Arsenal'in eski savunmacılarından Martin Keown da bu yaz savunmadaki seçeneklerini değiştirmesi gereken Mikel Arteta'nın, David Luiz ile yollarını ayırmasının doğru olacağını belirtti.