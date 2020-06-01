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Denizlispor’dan Krejci atağı

Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Bologna’da oynayan Çek oyuncuyu istiyor.

Denizlispor’dan Krejci atağı
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Denizlispor'da yönetim, bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi. Kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete nokta transferler yapacak olan yeşil-siyahlılar, özellikle orta saha takviyesi için Avrupa'yı mercek altına aldı. Horoz, son olarak İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen orta saha oyuncusu Ladislav Krejci'yi istiyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR
2016 yılından bu yana Bologna forma giyen Krejci sezon sonunda boşa çıkacak. İtalya dışından gelecek tekliflere açık olan orta saha oyuncusu maddi şartlar oluşması halinde Denizlispor'a transferine oldukça sıcak bakıyor. Beşiktaş ve Göztepe'nin de gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı gelen haberler arasında.

SEBAHATTİN ALP

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