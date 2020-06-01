Ekol Göz Menemen’in maçları bıçak sırtı

TFF 1. Lig'de 35 puanla 12. sırada yer alan Ekol Göz Menemenspor'u birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Play-Off şansı bulunan sarı-lacivertliler, pandemi sonrası ilk maçını kendisi gibi 35 puana sahip olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile deplasmanda oynayacak. İzmir temsilcisi daha sonra kümede kalma mücadelesi veren 25 puanlı Boluspor'u konuk edecek. İlk altı umudu olan 35 puana sahip başkent ekibi Keçiöerengücü'ne misafir olacak olan İzmir temsilcisi, düşme hattında yer alan Adanaspor'u kendi sahasına ağırlayacak. İlk iki mücadelesi veren Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ligin son maçında ise ateş hattının hemen üzerinde bulunan Altınordu ile İzmir derbisiyle tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu noktalayacak.

ALTI MAÇI DA KAZANACAĞIZ

Teknik direktör Cenk Laleci, "Ligin son 6 haftasında tüm rakiplerimizin de bizim gibi hedefi var. Biz 6'da 6 yaparak adımızı Play-Off'a yazdırmak istiyoruz. Bizimle aynı puana sahip iki takımın yanı sıra diğer dört maçta da ya kümede kalma ya da Süper Lig için mücadele eden takımlarla karşılaşacağız. Herkesi zor maçlar bekliyor" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ