Feghouli pazarlığı

Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da takımda bulunan yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli için teklif üstüne teklif gelirken Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü oyuncuyu renklerine bağlamak adına yoğun çaba sarf ediyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Al Nassr bir süredir talip olduğu Feghouli'nin bonservisi için Galatasaray kulübüyle görüşmelerini yürütürken, Suudi Arabistan basınında AD Sport görüşmelerin detaylarını yazdı. Galatasaray kulübünün Feghouli'nin bonservisi için Al Nassr'dan 10 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Al Nassr yetkilileri ise bonservis bedelini yüksek bulmasına rağmen düşünmek için süre istedi. G.Saray ile 2022 Haziran ayının sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun sezon sonunda yuvadan uçması sürpriz sayılmayacak. Al Nassr kulübü son üç sezondur sarı-kırmızılı ekibin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu için Mart ayında da nabız yoklamış ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.