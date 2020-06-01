Fenerbahçe sol virajda

Gelecek sezon alternafli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya sol bek arayışına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise 4 tane yıldız oyuncu bulunuyor. Fenerbahçeli yöneticiler, Hasan Ali'nin ayrılması ihtimaline karşı bu isimlerden ikisini kadroya dahil etmek istiyor. L.Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u listenin ilk sırasına çıkaran F.Bahçe, Rus ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi. Yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Rybus'u gündeminde tutan F.Bahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Novak'a teklif yaptı.

ASAMOAH YİNE LİSTEDE

Ancak taraflar henüz anlaşamadığı için Fenerbahçe devreye girip transferi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli takım, Nabil Dirar'ın Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Mohammed Nahiri ile ilgileniyor. Fas'ın Wydad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kanarya'nın sol bek için son adayı ise Asamoah. Inter'den ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Ganalı sol bek de gündemdeki yerini koruyor. F.Bahçe'nin hangi isimleri alacağı merakla bekleniyor.



KUPA KOLEKSİYONCUSU

Maciej Rybus, kariyerinde bir çok kupa kazandı. Başarılı sol bek, Polonya'da forma giydiği Legia Warszawa ile başarıdan başarıya koştu. Rybus, Warszawa forması ile 2008, 2011 ve 2012 olmak üzere üç kez Polonya Kupası ve 2009'da lig şampiyonluğunu kazandı. Daha sonra Lokomotif Moskova'ya gelen yıldız isim burada da birer kez lig, kupa ve Süper Kupa'yı kaldırma başarısı gösterdi. Polonyalı oyuncu, milli takım formasını da 55 kez terletti.