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Haberler Spor Formula 1 müjdesi

Formula 1 müjdesi

Formula 1 müjdesi
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği duyuruldu. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde yapılması planlanan Avusturya Grand Prix'si 2020 sezonunun ilk yarışı olacak. Seyircisiz düzenlenmesi planlanan yarışlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koşulacak. Yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelenmiş veya iptal edilmişti.

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