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Gölge düşmesin

taraftarının Altay’ın Buca’daki okulunun tabelasına zarar vermesi üzerine büyük gerginlik yaşandı.

Gölge düşmesin
Giriş Tarihi: 1.6.2020

İzmir'in iki kulübü Altay ve 1928 Bucaspor'un arası futbol okulu krizi yüzünden gerildi. Bir grup Bucaspor taraftarının, Buca'daki Büyük Altay Akıncılar Futbol Okulu'nun hizmet verdiği halı saha tesisinin tellerine tırmanarak Altay tabelasına zarar vermesi siyah-beyazlıların tepkisine neden oldu. Bucalı fanatikler, "Burası Buca defolun gidin. Buca'da başka takım istemiyoruz" sloganları atarken, 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ın Buca ilçe sınırları içinde başka bir kulübün futbol okulu açmasına izin vermeyeceklerini açıklaması iki kulübü karşı karşıya getirdi. Altay cephesi yaşananlara tepki gösterdi. Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, sosyal medya hesabında, "Adının içinde Buca geçmeyen takımlar Buca ilçesini terk edin" ifadelerine yer verdi.

ALTAY SALDIRIYI KINADI

Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise Cihan Aktaş'ın mesajlarına tepki gösterdi. Saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

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