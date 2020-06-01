Göztepe’de indirim krizi

Süper Lig'de 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan sezon için hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, sözleşme krizi çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezonu 'Feda yılı' olarak nitelendiren ve futbolculardan yıllık ücretlerinde yüzde 50 ila 25'e varan indirim isteyen yönetime ilk olarak kaleci Beto, Napoleoni, Andre Castro ve Titi'den olumsuz yanıt gelmişti. Söz-leşmeleri sona eren 4 yıldızın yanı sıra kadrodaki as oyuncuların çoğunluğu da yönetime olumsuz yanıt verdi.

YABANCILARDAN RET

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme-leri sona eren Mossoro ve Wallace Reis'in yanı sıra kontratları devam eden Borges, Poko, Wilczek, Tripic ve Gassama da indirim talebine yanaşmadı. Yabancı oyunculardan sadece Jerome ve yerlilerden transferin gözdesi olan Halil Akbunar ile Deniz Kadah, Murat Paluli ve Atınç yönetime olumlu dönüş yaptı. Alpaslan, Berkan ile kiralıklar Soner ve Serdar ise fedakarlık yapma talebine sıcak bakmayan oyuncular arasında yer aldı. Yönetim, hafta içinde ikna turlarına aralıksız devam edecek.



GENÇ OYUNCULARDAN YÖNETİME OLUMLU YANIT

Göztepe'de yönetiminin sözleşme ücretlerinde indirim talebine olumlu yanıt veren isimler genç oyuncular oldu. Kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda ile Yalçın Kayan, Kerem Atakan, Hüseyin Bulut ve Ege Özkayımoğlu yönetimin yıllık ücretlerinde yüzde 20 indirim tale-bine olumlu yanıt vererek fedakarlık yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif ilettiği Alpaslan Öztürk'ün ise geleceğinin belli olmasının ardından karar vereceği öğrenildi.

BURAK HAKERLER