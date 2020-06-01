İtalya’ya göz kırptı

Sezon başında Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılara dönüş yapacağını açıklarken İtalyan basınına verdiği röportajda Serie A'ya da göz kırptı. Tuttomercatoweb'e konuşan golcü oyuncu "Maalesef bu yıl böyle bitti. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu ve bu benim hayalimdi. Bundan dolayı çok memnunum. Tabii ki tüm maçlarda forma giyebilmek başka bir şey. İtalya'da oynadım, orayı beğendim. İtalyan futbolunu çok seviyorum. Orası ilk başladığım yer ve ilk profesyonel sözleşme imzaladığım yer. Belki bir gün İtalya'ya dönme şansım olabilir. İtalya ligi güzel ve zor bir yer" diye konuştu.

2023'E KADAR SÖZLEŞMEM VAR

G.Saray ile ilgili de açıklamalarda bulunan Senegalli oyuncu "Şimdi G.Saray'a dönüyorum çünkü 2023'e dek sözleşmem var. Sonrasını göreceğiz. Türkiye'de ligi bitirmelerini beklemek zorundayım ve sonra neler yapacağımıza bakacağız" dedi