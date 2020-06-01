Karşıyaka’da Hakan Kuş dalya peşinde

Karşıyaka'nın dört sezondur aralıksız formasını giyen Hakan Kuş, yeşil-kırmızılı kulüpte 100'ler kulübüne girmek için gün sayıyor. Kaf-Kaf'ın altyapısında yetişen ve kariyerinde çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu, yeşil-kırmızılı formayı 98 resmi maçta giyme başarısını gösterdi. Hakan Kuş, 18 Temmuz'da başlaması beklenen ligde iki karşılaşmada daha forma giydiği takdirde Karşıyaka formasıyla dalya yapacak.

HEDEFLERİM GERÇEKLEŞECEK

Taraftarı olduğu kulüpte görev yapmanın büyük bir onur olduğunu belirten 26 yaşındaki hücum oyuncusu Hakan Kuş, "Altyapıda görev yaparken en büyük hayalimiz A Takım'da forma giymekti. Şükürler olsun 98 kez bu güzel armayı taşıma fırsatım oldu. Liglerin başlamasıyla birlikte umarım Karşıyaka formasıyla hedeflerimden birini gerçekleştireceğim" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ