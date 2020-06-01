Premier Lig’de sonuçlar temiz

Premier Lig yönetimi, 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan 1130 kişiye yapılan 4. testler sonucunda tamamının negatif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günü yapılan testlerde corona virüsü tespit edilen 12 kişinin de son sonuçlarının negatif olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.