Savunma için aday çok

G.Saray'ın stoperleri Luyindama'ya Premier Lig'den, Marcao'ya ise Serie A'dan teklifler gelmesi sebebiyle stoper arayışları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in iki stoperinden sadece birisinin gitmesine izin verebileceği konuşulurken alternatifler arasında ilk sırayı Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan alıyor. Aslan, Kaan olmazsa Monterrey'de forma giyen Meksikalı Cesar Montes için harekete geçecek. İki oyuncuyla da görüşmeler devam ederken 4 sezondur Monaco forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Jemerson da gündemde. Jemerson'un bonservis sorunu bulunmazken önümüzdeki günlerde görüşme trafiğinin hız kazanması bekleniyor.