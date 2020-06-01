  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Savunma için aday çok

Savunma için aday çok

Savunma için aday çok
Giriş Tarihi: 1.6.2020

G.Saray'ın stoperleri Luyindama'ya Premier Lig'den, Marcao'ya ise Serie A'dan teklifler gelmesi sebebiyle stoper arayışları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in iki stoperinden sadece birisinin gitmesine izin verebileceği konuşulurken alternatifler arasında ilk sırayı Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan alıyor. Aslan, Kaan olmazsa Monterrey'de forma giyen Meksikalı Cesar Montes için harekete geçecek. İki oyuncuyla da görüşmeler devam ederken 4 sezondur Monaco forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Jemerson da gündemde. Jemerson'un bonservis sorunu bulunmazken önümüzdeki günlerde görüşme trafiğinin hız kazanması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Savunma için aday çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA